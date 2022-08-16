В Госдуме попросят Краснова оценить возможность разблокировки Instagram

Игорь Краснов (Фото: Сергей Фадеичев / фотохост-агентство ТАСС)

Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин («Новые люди») пообещал обратиться к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой рассмотреть возможность разблокировки Instagram (входит в корпорацию Meta, признанную в России экстремистской и запрещенную), говорится в сообщении на сайте партии «Новые люди».

Об этом Демин сказал на встрече с блогерами в Екатеринбурге. «Я обращусь с письмом на имя генпрокурора России Игоря Краснова с просьбой проверить, если ли на данный момент в Instagram антироссийские публикации и посты с призывами к насилию и модерируются ли они должным образом. Если выяснится, что ситуация исправлена, то можно будет дальше ставить вопрос о полной разблокировке соцсети в нашей стране», — сказал глава думского комитета.

Демин подчеркнул, что из-за блокировки Instagram доходы российских блогеров сократились, а малый бизнес потерял один из способов продвижения своего продукта.

На прошлой неделе зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия») заявил, что Instagram может быть разблокирован, если соцсеть изменит свою политику, в частности будет блокировать посты с призывом к насилию в отношении россиян, а также принесет официальные извинения. В этом случае ее взаимодействие с российским регулятором будет конструктивным, подчеркнул он.

Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской в марте, после того как компания временно сняла запрет на публикацию призывов к насилию в отношении граждан России, в том числе военных. Суд удовлетворил требование и запретил деятельность корпорации в России. В результате были заблокированы принадлежащие ей Instagram и Facebook. В Meta поясняли, что изменения были направлены на «защиту прав людей на свободу слова как выражение самозащиты». Там также подчеркивали, что будут применять эти меры исключительно на территории Украины.