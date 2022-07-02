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Полянский счел обращение Киева в суд ООН не заслуживающим внимания

Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский (Фото: Лев Радин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Заявления украинской стороны о подаче документов в Международный суд Организации Объединенных Наций по вопросу нарушения Россией Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него делаются на публику, заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире «Соловьев Live».

«Во многом это все делается на публику. Я думаю, что эти заявления Кулебы не заслуживают того, чтобы уделить им уж слишком много внимания», — отметил Полянский (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, «исков подано много, выхлопа от этого очень мало. <...> попытки украинской стороны представить все как вопрос решенный — это выдавать желаемое за действительное».

О том, что Украина обратилась в Международный суд ООН по поводу нарушения Россией Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, 1 июля в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что это важный шаг для привлечения Москвы к ответственности и возмещению причиненного ущерба.

Конвенция была принята Генассамблеей ООН в 1948 году. В документе геноцид, который может выражаться в форме убийства членов какой-либо определенной национальной группы, причинения им серьезных телесных повреждений и т. д., назван преступлением. Лица, его совершающие, в том числе как соучастники, а также участвующие в заговоре с целью совершения геноцида, подстрекающие к его осуществлению или покушающиеся на это, подлежат наказанию, говорится в конвенции.

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Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Это не первое обращение Украины в Международный суд ООН на фоне спецоперации. 27 февраля Киев обратился к суду с требованием привлечь Москву к ответственности «за манипуляцию понятием «геноцид» для оправдания агрессии» и призвать ее прекратить боевые действия. Суд поддержал позицию Украины, Россия не имела юридического представительства в этом процессе.

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