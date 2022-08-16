Посольство нашло числившуюся пропавшей после взрыва в Ереване россиянку
Россиянка Любовь Грибова, которая числилась в списках пропавших без вести после взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване, жива, сообщает посольство России в Армении со ссылкой на МЧС республики.
«Информация о пропаже без вести гражданки России — Любови Грибовой (Любы Грибовой), 1959 г. р. — не подтвердилась. Она жива и здорова», — говорится в Telegram-канале дипмиссии.
В списке МЧС Армении женщина числилась под именем Любови Глебовой.
Взрыв в «Сурмалу» произошел 14 августа. Портал «Новости-Армения» передал, что загорелся склад фейерверков.
Погибли 16 человек, пострадали более 60, семь находятся в больнице, указывает агентство «Новости-Армения». Еще восемь числятся пропавшими без вести, уточнили в МЧС Армении.
Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по статьям «Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщало агентство «Sputnik Армения» со ссылкой на представителя ведомства. Точные причины взрыва не установлены.