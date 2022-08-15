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В списках пропавших без вести после взрыва в Ереване оказалась россиянка

Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

В списках пропавших без вести после взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване оказалась гражданка России Любовь Глебова 1959 года рождения.

Список опубликован на сайте МЧС Армении. Всего в нем 17 человек, среди них есть гражданка Ирана.

Согласно последним данным ведомства, погибли шесть человек, за медицинской помощью обратились 60, 13 из них продолжают получать лечение, а остальные 47 выписаны.

«По состоянию на 17:10 (16:10 по мск) 15 августа продолжаются тушение пожара и поисково-спасательные работы», — пояснили в МЧС.

В посольстве России в Армении РБК сообщили, что держат вопрос о судьбе пропавшей без вести россиянки на контроле и находятся по этому поводу в контакте с профильными армянскими министерствами и ведомствами.

Место взрыва в Ереване. Фото и видео
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Взрыв в ТЦ «Сурмалу» произошел 14 августа. Портал «Новости-Армения» передал, что загорелся склад фейерверков. Пожару присвоили третью степень сложности. Вечером того же дня пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян сообщил о 61 пострадавшем.

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Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по статьям «Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», написали в «Sputnik Армения» со ссылкой на представителя ведомства. Пока точные причины взрыва не установлены.

Теги
Армения Ереван взрыв торговый центр пропавшие без вести гражданин РФ
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