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Нагиев не будет ведущим нового сезона основной версии «Голоса»

В шоу «Голос. 60+» ведущей вместо Дмитрия Нагиева будет Лариса Гузеева. «Первый канал» объяснил это «творческой паузой». Нагиев заявил, что не будет вести и основной «Голос» как минимум сезон
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Телеведущий Дмитрий Нагиев не будет участвовать в съемках нового сезона шоу «Голос. 60+» и «Голос» на «Первом канале». Об этом он сообщил РБК.

«Я не буду ведущим ни в этой версии («Голос. 60+». — РБК), ни в другой. Этот сезон как минимум», — сообщил Нагиев.

Ранее в пресс-службе «Первого канала» заявили, что Нагиев берет «творческую паузу» после десяти лет работы и вести новый сезон шоу «Голос. 60+» будет Лариса Гузеева. Первый «Голос» вышел в 2012 году, и теперь «пришло время перемен».

«Новый сезон по традиции открывает конкурс для исполнителей старшего поколения, и вести его мы предложили одной из самых ярких звезд, несравненной и харизматичной Ларисе Гузеевой», — сказал главный продюсер музыкального и развлекательного вещания «Первого канала» Юрий Аксюта.

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Нагиев вел все три шоу «Голос»: основной (десять сезонов), «Голос. Дети» (выходит с 2014 года, девять сезонов, соведущими Нагиева были модель Наталья Водянова, актриса Агата Муцениеце и другие) и «Голос. 60+» (выходит с 2018 года, четыре сезона).

В новом телесезоне первым в эфир должен выйти «Голос. 60+», как сообщал «Первый канал», 16 августа начинаются съемки слепых прослушиваний пятого сезона.
 

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