МЧС отправило Ил-76 тушить пожар на 124 га в Ростовской области

МЧС России направило самолет Ил-76 в Усть-Донецкий район Ростовской области для тушения крупного пожара в станице Верхнекундрюченская, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«В 04:00 мск для ликвидации пожара в станице Верхнекундрюченская направлен Ил-76 МЧС России, который способен за один раз сбросить на очаг возгорания 42 тонны воды», — отметили в МЧС.

По информации министерства, сейчас площадь пожара достигает 124 га, повреждения получили 32 строения.

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