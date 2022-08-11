В Долгопрудном произошел пожар на территории воинской части

На территории воинской части в подмосковном Долгопрудном произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили, что загорелся дом по улице Восточная, напротив дома № 33.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском округе Долгопрудный, улица Восточная, напротив дома № 33. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление из-под кровли», — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, площадь пожара составляла 1,2 тыс. квадратных метров. Пожар локализовали. Информации о пострадавших пока не поступало. В тушении участвуют 37 человек и девять единиц техники, добавили в МЧС.

Telegram-канал Baza сообщает, что загорелось деревянное здание, в котором находилась казарма. В здании были срочники и персонал. По предварительным данным всех эвакуировали.

На данный момент огонь локализован. Информации о пострадавших пока нет.

В середине июня в результате детонации снаряда в воинской части в Владимирской области погибли четыре человека. Cреди погибших оказались трое военнослужащих и один работник склада. Еще один человек получил ранения.

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В пресс-службе Западного военного округа «Интерфаксу» сообщили, что боеприпас «самопроизвольно сдетонировал» во время разгрузочно-погрузочных работ.