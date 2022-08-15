Число погибших при взрыве в Ереване возросло до семи человек

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Число погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване увеличилось до семи человек, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян, передает News.Am.

«На данный момент у нас семь жертв», — сказал Костанян.

Cотрудники МЧС продолжают поисково-спасательные работы, добавили в ведомстве.

Ранее спасатели сообщали о шести погибших, среди них три женщины и мужчина, личности еще двух человек не установлены. Глава МЧС Армен Памбухчян говорил, что медпомощь получают 23 человека. Кроме того, был опубликован список пропавших без вести, в нем 17 человек, включая россиянку.

Взрыв в ереванском торговом центре произошел 14 августа. Портал «Новости-Армения» писал, что загорелся склад фейерверков. Пожару присвоили третью степень сложности. К вечеру 14 августа Айк Костанян сообщал о 61 пострадавшем.

Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту взрыва по статьям «Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Причины взрыва пока не установлены.