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Число погибших при взрыве в Ереване возросло до шести человек

Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Число погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване увеличилось до шести человек, список пропавших без вести сократился до 16 имен, сообщает МЧС Армении.

Погибли три женщины и мужчина, личности еще двух человек не установлены. Глава МЧС Армен Памбухчян сообщил, что медпомощь получают 23 человека.

Поисковые работы продолжаются. По информации «Sputnik Армения», сейчас на месте происшествия работает порядка 70 спасателей. Семь специалистов получили различные травмы в ходе работ, из них двое госпитализированы.

МЧС опубликовало список из 17 пропавших без вести после взрыва в Ереване
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Фото:Александр Патрин / ТАСС

Взрыв в ереванском торговом центре произошел 14 августа. Портал «Новости-Армения» писал, что загорелся склад фейерверков. Пожару присвоили третью степень сложности. Вечером 14 августа пресс-секретарь армянского МЧС Айк Костанян сообщал о 61 пострадавшем.

Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту взрыва по статьям «Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», указал «Sputnik Армения» со ссылкой на представителя ведомства. Пока причины взрыва не установлены.

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