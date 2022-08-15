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«Ведомости» узнали о желании Прилепина поучаствовать в выборах президента

Захар Прилепин
Захар Прилепин (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин собирается принять участие в следующих президентских выборах в России и сейчас готовится к выдвижению. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на четверых собеседников в партии и один источник, близкий к администрации президента.

По словам собеседников газеты, Прилепин хочет показать администрации президента, что мог бы принять участие в выборах. Для этого он выстраивает отдельную от партии штабную структуру в российских регионах. Кроме того, он уже открыл свои штабы в ЛНР, в Херсонской и Харьковской областях, и 15 августа собирается открыть штаб в Краснодарском крае.

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Один из источников газеты в партии сообщил, что инициатива Прилепина принять участие в выборах «не лучшим образом» воспринимается в администрации президента. Источник «Ведомостей» в администрации президента сообщил, что пока в Кремле согласование проекта участия Прилепина в выборах «в процессе».

На вопрос газеты о возможности выдвижения на следующих президентских выборах Прилепин ответил, что по поводу выдвижения на следующих выборах у него нет «ни одной даже брезжащей мысли».

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Писатель, бывший нацбол Прилепин в 2016 году уехал в зону вооруженного конфликта в Донбасс, где стал заместителем командира батальона по работе с личным составом Донецкой народной республики (ДНР), покинул этот пост он летом 2018 года.

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В 2019 году Прилепин создал движение «За правду», в 2020 году оно было преобразовано в политическую партию с таким же названием.

В январе 2021 года Прилепин подписал манифест об объединении своей партии с со «Справедливой Россией» (лидер — Сергей Миронов) и «Патриотами России» (Геннадий Семигин). В конце февраля того же года в Москве прошли съезды всех трех партий. «За правду» и «Патриоты России» были ликвидированы, а их лидеры стали сопредседателями объединенной партии «Справедливая Россия — За правду». На выборах в Госдуму 2021 года объединенная партия набрала 7,46% голосов. Прилепин, который по итогам выборов получил право на депутатский мандат, передал его Дмитрию Кузнецову, возглавлявшему региональную группу партии по Нижегородской области. Прилепин говорил, что планирует сосредоточиться на занятиях в «Школе губернаторов», в которой уже приступил к обучению. 

Теги
Захар Прилепин выборы президента Справедливая Россия
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