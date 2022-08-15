На Украине погиб летчик Листопад

Антон Листопад (Фото: Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

На Украине погиб один из лучших военных летчиков страны Антон Листопад, сообщается на странице Физико-технического лицея Ивано-Франковского областного совета в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta).

Листопад окончил этот лицей в 2008 году. В 2019 году мужчину признали лучшим летчиком Воздушных сил Украины. С начала российской спецоперации участвовал в боевых действиях на востоке страны.

За несколько дней до гибели президент Украины Владимир Зеленский наградил Листопада орденом «За мужество» третьей степени.

В июле на Украине погиб польский боец ММА Томаш Валентек. Он в качестве добровольца участвовал в боевых действиях на стороне Киева.