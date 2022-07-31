В Николаеве погиб владелец одной из крупнейших зерновых компаний Украины

Герой Украины бизнесмен Алексей Вадатурский и его жена погибли при ночном обстреле Николаева. Он был владельцем одного из крупнейших производителей сельхозпродукции на Украине — компании «Нибулон»

Алексей Вадатурский (Фото: ТОВ СП «Нібулон»)

Украинский бизнесмен, генеральный директор и основной владелец сельскохозяйственной компании «Нибулон» Алексей Вадатурский и его жена Раиса погибли при обстреле Николаева, сообщил в своем Telegram-канале глава Николаевской областной администрации Виталий Ким. Информацию о гибели бизнесмена подтвердили в пресс-службе «Нибулона».

«Он был очень упёртый и сидел в Николаеве до последнего. Хотя по возрасту у него были возможности уехать за границу», — сказал «Стране.ua» источник из окружения Вадатурского.

В «Нибулоне» назвали гибель Вадатурского непоправимой потерей для коллектива предприятия и всей Украины. Компания продолжает свою деятельность в обычном режиме, добавили в пресс-службе.

Вадатурскому было 74 года. Он родился в Одесской области, окончил местный технологический институт, карьеру начинал на Трикратском комбинате хлебопродуктов в Николаевской области, позже был заместителем главы областного управления хлебопродуктов.

В начале 90-х основал сельскохозяйственную компанию «Нибулон». 80% в ней принадлежит Вадатурскому, 20% — его сыну Андрею, который возглавляет наблюдательный совет компании и ранее был депутатом Верховной рады от блока экс-президента Петра Порошенко. В списке богатейших украинцев, составленном Forbes в 2021 году, Алексей Вадатурский занял 24 место с состоянием в $430 млн. В 2007 году бизнесмен получил звание Героя Украины за вклад в укрепление потенциала АПК.

В 2021 году «Нибулон» занял 20-е место в списке крупнейших частных компаний Украины по версии Forbes. Среди предприятий АПК компания третья. Она специализируется на производстве и экспорте сельхозпродукции, а в последние годы начала инвестировать в собственный флот для перевозки зерна.