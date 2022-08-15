Россияне стали реже обращать внимание на бренд при покупке продуктов

Наиболее важными критериями при выборе продуктов опрошенные НАФИ назвали вкус, низкую цену, наличие скидки и срок годности. Помимо популярности бренда, покупателей мало интересует внешний вид товара и экологичность упаковки

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Более четверти россиян стали меньше обращать внимание на популярность бренда производителя продуктов питания при покупке продуктов питания, следует из опроса аналитического центра НАФИ (есть в распоряжении РБК).

26% респондентов отметили, что среди критериев при выборе продуктов для них стал менее важен бренд. Еще больше «обесценился» критерий красивого внешнего вида товара — его не берут в расчет 29% опрошенных.

Опрос проводился в июле 2022 года, число респондентов — 1600 человек (лица старше 18 лет из 53 регионов России). Им предлагалось оценить 14 критериев по степени важности (стал более или менее важным либо никогда не был важным).

Главными критериями (то есть опрошенные не отметили их как те, которые никогда не были важны) для покупателей оказались вкус (89%), низкая цена (87%), наличие акции на продукт (83%) и срок годности (82%). Эти критерии за последние несколько месяцев стали для россиян еще важнее, чем прежде, отметили в НАФИ.

Среди других критериев, оказавшихся популярными, — натуральность продукта и его принадлежность к категории здорового питания (по 69%), знакомство покупателя с производителем (66%), страна производства (63%), принадлежность к продуктам быстрого приготовления (62%), изготовление на местном рынке (60%). Среди этих критериев выросла важность того, что продукт относится к здоровому питанию, является натуральным и производится компанией, которая известна покупателю.

Менее всего покупателям интересен красивый внешний вид товара (54%), экологичность упаковки и минимальное использование в ней пластика (52%), популярность бренда и то, помогает ли продукт контролировать вес (по 50%).

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В апреле НАФИ изучил, качество каких продуктов, по мнению россиян, испортилось. Об ухудшении качества колбасных изделий заявил каждый третий опрошенный (33%). Четверть респондентов (25%) пожаловались, что то же произошло и с консервами, а каждый пятый сообщил, что недоволен качеством молочной продукции (21%). В худшую сторону, по мнению респондентов, изменилась также ситуация с овощами (20%), кофе, кондитерскими изделиями и алкоголем (по 19%).