Талибы открыли огонь в воздух во время протестов женщин в Кабуле

В Кабуле, столице Афганистана, группа женщин, требуя соблюдения своих прав, провела акцию протеста, в ходе которой боевики «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) открыли огонь в воздух, чтобы разогнать протестующих, некоторых женщин избивали, передает телеканал Amu TV и Agence France-Presse.

Акции протеста проходили на улицах Кабула, в том числе у здания Министерства образования, где собрались около 40 женщин. Протестующие выступали с лозунгами «Хлеба, работы и свободы». Также были демонстранты с плакатами «15 августа — черный день», они требовали права на работу и на участие в политической жизни.

Талибы после прихода к власти ввели ограничения: девочкам запрещено учиться в средней школе, всех женщин обязали носить хиджаб, а также закрывать лица, когда они выступают на телевидении.

Около года назад талибы пришли к власти в Афганистане. Боевики перешли в наступление после начала вывода из страны войск США и их союзников. Талибы занимали один крупный город за другим и в середине августа вошли в Кабул, объявив о полном захвате государства. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ.

В сентябре 2021 года «Талибан» сформировал временное правительство. Страны Запада и Россия не признают его. Спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов говорил, что для официального признания правительства талибов необходимо создание инклюзивного правительства и соблюдение прав человека в Афганистане.

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Новые власти Афганистана вводят много ограничений для женщин. Так, в декабре 2021 года талибы запретили возить женщин на машине без хиджаба, а также на большое расстояние без сопровождающего. В марте 2022 года в стране ввели раздельное посещение парков для мужчин и женщин, в мае — всех женщин обязали носить хиджаб.