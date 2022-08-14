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Летевший из Баку в Москву самолет развернулся из-за неполадок

Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Летевший из Баку в Москву самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) по технической причине прервал полет и вернулся в аэропорт вылета, сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает APA.

«Капитан воздушного судна авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявший рейс J2 807 Баку — Москва (аэропорт Внуково), по техническим причинам принял решение вернуться в аэропорт вылета», — говорится в сообщении.

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Самолет успешно приземлился в аэропорту Гейдар Алиев, добавили в AZAL.

Члены экипажа и инженерно-технический персонал осмотрели самолет и выяснили, что лайнер исправен и был подан ошибочный сигнал о неисправности сенсоров, передает APA. Пассажиры рейса вылетят из Баку в Москву на этом же самолете.

В конце июля самолет Airbus 320 колумбийской авиакомпании Avianca, который следовал из Медельина в Боготу, совершил экстренную посадку в аэропорту столицы из-за отказа одного из двигателей. Посадка прошла успешно. Пострадавших в результате инцидента нет.

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