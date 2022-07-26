Самолет Airbus А320 экстренно сел в Колумбии с отказавшим двигателем

Самолет Airbus 320 колумбийской авиакомпании Avianca, который следовал из Медельина в Боготу, совершил экстренную посадку в аэропорту столицы из-за отказа одного из двигателей, сообщил El Tiempo.

Один из пассажиров рейса, журналист Ямит Паласио, рассказал изданию, что в середине полета самолет начал издавать сильный шум, а затем непрерывный гул. Он объяснил, что у самолета отказал один из двигателей, и экипаж подготовился к аварийной посадке.



«Они дали нам инструкции по осанке и мерам предосторожности, снятию предметов с шеи, хранению вещей, положив голову на скрещенные руки и опираясь на спинку переднего сиденья, они напомнили нам об аварийных выходах и попросили нас эвакуироваться, не снимая наши вещи», — рассказал он.

Посадка прошла успешно.

18 июля пассажирский самолет авиакомпании Jubba Airways совершил жесткую посадку в столице Сомали Могадишо. При заходе на посадку самолет перевернулся и загорелся. На борту судна были 36 человек, трое из них получили легкие травмы.

