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Аэропорт Канберры эвакуировали из-за стрельбы

Аэропорт столицы Австралии Канберры был эвакуирован из-за стрельбы. Об этом сообщили газета The Daily Telegraph и портал News.com.

По предварительным данным, выстрелы прозвучали около контрольно-пропускного пункта. Мужчина с револьвером стрелял в окна аэропорта возле стойки авиакомпании Qantas. Аэропорт оперативно эвакуировали.

При стрельбе в Черногории погибли 11 человек
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Фото:Boris Pejovic / ТАСС

Как сообщает газета, федеральная полиция Австралии арестовала одного человека. Информации о пострадавших пока не поступало.

В Иерусалиме, накануне, 13 августа, мужчина открыл стрельбу по автобусу неподалеку от Стены Плача, пострадали семь человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии, сообщала израильская национальная медицинская служба «Маген Давид Адом».

В автобусе находились прихожане, нападавший открыл по нему беспорядочную стрельбу. Предварительная версия произошедшего — теракт, считают в полиции, пиcала The Times of Israel.

Теги
стрельба Австралия Аэропорт
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