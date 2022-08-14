Аэропорт Канберры эвакуировали из-за стрельбы

Аэропорт столицы Австралии Канберры был эвакуирован из-за стрельбы. Об этом сообщили газета The Daily Telegraph и портал News.com.

По предварительным данным, выстрелы прозвучали около контрольно-пропускного пункта. Мужчина с револьвером стрелял в окна аэропорта возле стойки авиакомпании Qantas. Аэропорт оперативно эвакуировали.

Как сообщает газета, федеральная полиция Австралии арестовала одного человека. Информации о пострадавших пока не поступало.

В Иерусалиме, накануне, 13 августа, мужчина открыл стрельбу по автобусу неподалеку от Стены Плача, пострадали семь человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии, сообщала израильская национальная медицинская служба «Маген Давид Адом».

В автобусе находились прихожане, нападавший открыл по нему беспорядочную стрельбу. Предварительная версия произошедшего — теракт, считают в полиции, пиcала The Times of Israel.