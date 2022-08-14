МИД Эстонии объяснил выход из формата «16+1» позицией Китая по Украине

В решении Эстонии отказаться от сотрудничества с Китаем в рамках формата «16+1» определенную роль сыграл отказ Пекина осудить российскую военную операцию на Украине, заявил в интервью Bloomberg глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу.

«Это определенно был фактор, который мы учитывали при принятии решения. До этого мы консультировались с рядом союзников», — сказал он, добавив, что этот шаг носит в первую очередь политическое значение.

Формат «16+1» («14+1») — альянс между Китаем и странами Восточной и Центральной Европы. В него входят Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Венгрия, Греция, Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория и Чехия. Раньше в нем также участвовала Литва, однако она покинула союз в 2021 году. На фоне обострения отношений с Китаем из-за открытия в Вильнюсе представительства Тайваня.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил в Twitter, что Эстония и Латвия решили выйти из сотрудничества Китая со странами Восточной Европы. По словам источника Bloomberg, знакомого с вопросом, страны также призывали к аналогичному шагу других участников альянса, однако пока возможность выхода из группы рассматривают только три или четыре из них.

Рейнсалу подчеркнул, что Эстония намерена поддерживать отношения с Китаем в составе Евросоюза. «Этот формат не дал каких-либо существенных практических результатов, и мы предпочли бы поддерживать отношения с Китаем через ЕС как единое целое», — уточнил он.

После начала российской военной операции на Украине Китай осудил введение санкций против России рядом западных стран и отказался их поддержать. Постоянный представитель Китайской народной республики в ООН Чжан Цзюнь заявил, что озабоченности России в области безопасности, в частности требование о невступлении Украины в НАТО, законны, так как безопасность одной страны нельзя обеспечивать, подрывая безопасность другой.

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В связи с этим США неоднократно предупреждали Китай о последствиях поддержки России, в том числе в обходе введенных санкций. При этом в Вашингтоне признали, что доказательств таких действий Пекина у них нет.

При этом в Пекине заявляли о том, что суверенитет и территориальная целостность Украины, как и любой другой страны, должна защищаться, а также отправлял туда гуманитарную помощь. Кроме того, Китай неоднократно предлагал свою помощь в мирном урегулировании конфликта.