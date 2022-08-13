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Общество ,  
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В Белоруссии при крушении легкомоторного самолета погибли два пилота

В Слонимском районе Гродненской области Белоруссии упал легкомоторный самолет, в результате погибли два пилота судна 61 и 54 лет, сообщает белорусский Следственный комитет.

По предварительным данным, пилоты проводили прогулочные полеты над Слонимом, однако вечером самолет упал. Причины произошедшего неизвестны, следователи работают на месте происшествия.

После крушения вертолета Robinson на Камчатке не нашли выживших
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Фото:МЧС России

8 августа при крушении самолета Cessna в республике Коми погибли три человека. Борт проводил авиамониторинг лесов для выявления очагов возгорания. Как сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды региона, крушение произошло при взлете. На борту находились два пилота и летчик-наблюдатель. По данным МЧС, самолет совершил экстренную посадку в 400 м от аэропорта в Ухте и загорелся. 

Теги
Белоруссия СК Белоруссии крушение самолета погибшие
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