В Белоруссии при крушении легкомоторного самолета погибли два пилота

В Слонимском районе Гродненской области Белоруссии упал легкомоторный самолет, в результате погибли два пилота судна 61 и 54 лет, сообщает белорусский Следственный комитет.

По предварительным данным, пилоты проводили прогулочные полеты над Слонимом, однако вечером самолет упал. Причины произошедшего неизвестны, следователи работают на месте происшествия.

8 августа при крушении самолета Cessna в республике Коми погибли три человека. Борт проводил авиамониторинг лесов для выявления очагов возгорания. Как сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды региона, крушение произошло при взлете. На борту находились два пилота и летчик-наблюдатель. По данным МЧС, самолет совершил экстренную посадку в 400 м от аэропорта в Ухте и загорелся.