При крушении частного самолета в Коми погибли три человека

По данным МЧС, самолет американской компании Cessna принадлежал лесоохране. Авария произошла на подлете к аэропорту Ухты

Аэропорт г. Ухта (Фото: Wikimedia Commons)

Три человека погибли при крушении частного самолета Cessna в Республике Коми, сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах.

«Авария произошла в аэропорту Ухты. Самолет Cessna «не дотянул» до полосы и рухнул в лес», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, самолет принадлежал частному лицу, все три человека на борту погибли.

В то же время в МЧС сообщили, что упавший самолет принадлежал лесоохране. «В Ухте легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в 400 метрах от аэропорта в лесном массиве и загорелся. На борту находилось три человека. Борт осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки», — говорится в сообщении.

На сайте лесоохраны Республики Коми присутствует информация о трех типах самолетов Cessna в пользовании службы — Cessna-182, Cessna-177 и Cessna-172. Все три типа относятся к легким одномоторным самолетам общего значения, которые выпускаются с середины 1950-х годов. Самый массовый из них — Cessna-172 — вмещает до четырех человек, включая капитана, имеет предельную массу в 1,1 тыс. кг и развивает скорость до 300 км/ч.

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