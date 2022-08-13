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В Северной Корее отменили масочный режим

Фото: David Guttenfelder / AP
Фото: David Guttenfelder / AP

Власти Северной Кореи отмели обязательное ношение масок в общественных местах после объявления о «победе» над коронавирусом, передает издание Newsis со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«В связи с тем, что все регионы страны были преобразованы в безопасную карантинную зону, а уровень общегосударственного карантина был понижен, обязанность носить маски во всех районах, кроме городов и областей в приграничной зоне и приграничных районах, снята», — говорится в сообщении.

Однако маски все же рекомендуется носить тем людям, у кого наблюдаются симптомы заболевания.

Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом
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Фото:Anthony Kwan / Getty Images AsiaPac

О первом случае заболевания COVID-19 в Северной Корее стало известно 12 мая. В середине мая заболеваемость достигала пиковых значений — более 390 тыс. инфицированных в сутки. Заболеваемость начала снижаться с июля и к концу месяца достигла минимальных значений. Так, 29 июля власти сообщили всего о трех заболевших COVID-19. В августе в КНДР не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. 11 августа лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил о победе над COVID-19.

Всего с конца апреля по конец июля коронавирусом заразились более 4,772 млн человек, почти все выздоровели.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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