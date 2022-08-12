ФСБ обвинила Эстонию в искусственном создании очередей на границе

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Очередей на границе с Эстонией с российской стороны нет, они могли возникнуть искусственно по вине эстонских властей, заявили РБК в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«С российской стороны очередей нет. Знаем, что со стороны Эстонии какая-то электронная очередь — искусственно созданные условия для формирования очередей», — сказали в ведомстве.

РБК направил запрос в пресс-службу департамента полиции и погранохраны Эстонии.

О том, что на российско-эстонской границе скопились длинные автомобильные очереди, ранее писал Autonews со ссылкой на слова очевидцев в социальных сетях. По их словам, затор возник из-за большого количества машин, направляющихся в Россию, и долгого времени досмотра. Один из очевидцев пожаловался, что ему пришлось ждать своей очереди около 10 часов с момента, на который она была забронирована.

При попытке воспользоваться электронной записью для пересечения пограничного перехода Нарва днем 12 августа эстонский сайт сообщал, что время ожидания в живой очереди составит не менее 22 часов. Очевидцы писали о задержках и на других пунктах пропуска. Некоторые из тех, кто сейчас стоит в пробке, сообщили порталу, что желающие перейти границу пешком стоят в еще одной очереди.

Накануне министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сказал, что власти страны решили закрыть границу для россиян, у которых есть эстонский шенген, с 18 августа. Однако по этим визам по-прежнему можно будет въехать на территорию другого государства ЕС. Также эстонские власти продолжат выдавать разрешительные документы:

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лицам, которые работают в дипломатическом представительстве;

лицам, чья работа связана с международными перевозками;

лицам, чье прибытие связано с гуманитарными причинами;

лицам, которые посещают живущего в Эстонии родственника;

лицам, имеющим право на свободное передвижение по ЕС.

Кроме того, приехать в Эстонию смогут обладатели шенгенских виз других стран.