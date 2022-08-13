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Финский ресторан назвал фейком введение дополнительной платы для россиян

Ресторан в Хельсинки Napule Pizzeria Napoletana не берет отдельную плату от гостей из России, появившееся изображение чека является фейком. Об этом сообщили в пресс-службе ресторана.

В интернете стало распространятся изображение чека якобы из этого финского ресторана, на котором видно, что с покупателя якобы «сняли пять евро, потому что он русский».

«Этот чек не от Napule. Мы пытались выяснить происхождение мошеннической публикации, но, к сожалению, нам это не удалось», — заявили в пиццерии.

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Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

Кроме того, компания собирается обратиться в полицию и потребовать возбуждения уголовного дела.

«Невские новости» со ссылкой на финского журналиста Кости Хейсканен ранее сообщали, что в одной из пиццерий Финляндии туристам из России начали выдавать чеки, на которых написано: «Русский, едь домой». Рядом указан сбор с покупателя в пять евро.

Теги
пиццерия россияне фейк
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