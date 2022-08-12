СК возбудил два дела после обрушения стены дома в Омске

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности по факту обрушения стены жилого дома в Омске, сообщила РБК старший помощник руководителя следственного управления СК России по Омской области Лариса Болдинова.

Дело завели по ст. 293 УК, по которой грозит до семи лет лишения свободы. Также Следственный комитет решил возбудить еще одно дело по ст. 315 УК (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта), по которой грозит до двух лет тюрьмы. Оба дела объединили в одно производство. Ход расследования контролирует центральное управление ведомства.

По версии следствия, стена дома № 53 по улице XX Партсъезда обрушилась потому, что должностные лица ряда ведомств не исполняли свои обязанности должным образом. В частности, они не проконтролировали, чтобы решение суда о признании дома аварийным исполнили вовремя.

Кроме того, чиновники не сделали ничего, чтобы предотвратить разрушение здания. Из-за этого жильцы дома получили крупный ущерб, а их права были нарушены, предполагают следователи.

Также ведомство отчиталось об обысках в департаменте городского хозяйства и Фонде капитального ремонта и о выемке документации у судебных приставов.

Об обрушении стены жилой пятиэтажки в Омске стало известно днем 12 августа, при инциденте никто не пострадал. Обрушение произошло в нежилой части дома, где находились душевые и санузлы. В МЧС подтвердили, что сооружение было ветхим и поэтому обвалилось, и предупредили о риске дальнейшего обрушения. Ранее жильцы уже просили признать дом аварийным.

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В мэрии Омска РБК уточнили, что обвалившийся дом был включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014–2043 годы.

«Однако Фонд капремонта отказывался от проведения работ из-за их высокой стоимости и большого объема мероприятий, оспаривая возложенные обязанности в судебном порядке. В итоге суд оставил в силе решение о необходимости выполнения ремонта дома вышеуказанной организацией», — отметили в администрации города.

Проверки по факту произошедшего также начали Следственный комитет и прокуратура. Глава региона Александр Бурков пообещал устроить «разбор полетов» и обеспечить проживавших в доме жильем.