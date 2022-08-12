В Омске обрушилась стена жилого дома

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 62,52 (+0,81) Инвестиции, 11 авг, 15:53
Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 60,62 (+0,17) Инвестиции, 11 авг, 15:53
В Уфе пятеро подростков отравились алкоголем и таблетками Общество, 15:05
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 15:02
Россиянка отказалась менять гражданство из-за недопуска на Уимблдон Спорт, 15:01
Как маркетплейсы стали драйвером развития нового сегмента бизнеса РБК +, 15:01
В мэрии сообщили об испытаниях самого длинного эскалатора в метро Город, 14:58
В Госдуме назвали условие для разблокировки Instagram Технологии и медиа, 14:49
Где взять деньги, чтобы продавать на маркетплейсах Pro, 14:42
Назарбаев посетил открытие самой большой в Центральной Азии мечети Общество, 14:39
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 14:39
В Омске обрушилась стена жилого дома Общество, 14:35
Газзаев назвал ЦСКА фаворитом центрального матча тура РПЛ против «Зенита» Спорт, 14:29
Пять крупнейших китайских госкомпаний объявили о делистинге в США Инвестиции, 14:29
В Германии общественные здания будут отапливаться до 19 градусов Общество, 14:27
Отец погибшего хоккеиста СКА не стал искать виновных в смерти подростка Спорт, 14:27
Общество ,  
0 

В Омске обрушилась стена жилого дома

Площадь обрушения стены составила 200 кв. м, прокуратура начала проверку. Местные СМИ пишут, что в завалах ищут ребенка. Дом в апреле просили признать аварийным из-за дыры в стене, сообщил NGS55

Стена пятиэтажного жилого дома обрушилась в Омске, спасательные работы ведут 40 человек при помощи 10 единиц техники, говорится на сайте регионального управления МЧС. Позднее число задействованных сотрудников МЧС увеличилось до 75.

«Там находится наша реанимационная бригада. На данный момент пострадавших, которым потребовалась бы госпитализация, нет», — сообщили РБК в пресс-службе Минздрава Омской области.

В пресс-службе мэрии сообщили РБК, что уточняют информацию о пострадавших, мэр Сергей Шелест поручил подготовить места для временного размещения жильцов и фонд для их расселения.

Сообщение об обрушении поступило в МЧС в 16:27 по местному времени (13:27), дом расположен в Советском округе города. По данным местного портала OM1.ru, здание находится по адресу улица им. 20 Партсъезда, дом № 53. Всех жильцов эвакуировали, но есть пострадавшие, под завалами ведутся поиски ребенка, пишет портал. В обрушившейся части здания располагались душевые и туалеты, уточнила «12 каналу» Омска жительница дома.

Площадь обрушения составила 200 кв. м, пишет канал, поиски ребенка спасатели пока не подтверждают. На место крушения стены выехал прокурор Омской области Николай Студеникин, ведомство начало проверку соблюдения требований федерального законодательства.

Дом начинал разрушаться уже в апреле этого года, в стене образовалась сквозная дыра, через которую мог пройти человек, отмечает портал NGS55. Жильцы дома требовали признать здание аварийным. Причиной обрушения могла стать ветхость здания, сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
обрушение стены МЧС новости
Материалы по теме
На горящем складе Ozon в Истре обрушилась крыша
Общество
В Набережных Челнах обрушился коридор между корпусами заводов КамАЗа
Общество
В Красноярском крае в частном доме произошел взрыв газа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter