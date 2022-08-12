В Омске обрушилась стена жилого дома

Площадь обрушения стены составила 200 кв. м, прокуратура начала проверку. Местные СМИ пишут, что в завалах ищут ребенка. Дом в апреле просили признать аварийным из-за дыры в стене, сообщил NGS55

Стена пятиэтажного жилого дома обрушилась в Омске, спасательные работы ведут 40 человек при помощи 10 единиц техники, говорится на сайте регионального управления МЧС. Позднее число задействованных сотрудников МЧС увеличилось до 75.

«Там находится наша реанимационная бригада. На данный момент пострадавших, которым потребовалась бы госпитализация, нет», — сообщили РБК в пресс-службе Минздрава Омской области.

В пресс-службе мэрии сообщили РБК, что уточняют информацию о пострадавших, мэр Сергей Шелест поручил подготовить места для временного размещения жильцов и фонд для их расселения.

Сообщение об обрушении поступило в МЧС в 16:27 по местному времени (13:27), дом расположен в Советском округе города. По данным местного портала OM1.ru, здание находится по адресу улица им. 20 Партсъезда, дом № 53. Всех жильцов эвакуировали, но есть пострадавшие, под завалами ведутся поиски ребенка, пишет портал. В обрушившейся части здания располагались душевые и туалеты, уточнила «12 каналу» Омска жительница дома.

Площадь обрушения составила 200 кв. м, пишет канал, поиски ребенка спасатели пока не подтверждают. На место крушения стены выехал прокурор Омской области Николай Студеникин, ведомство начало проверку соблюдения требований федерального законодательства.

Дом начинал разрушаться уже в апреле этого года, в стене образовалась сквозная дыра, через которую мог пройти человек, отмечает портал NGS55. Жильцы дома требовали признать здание аварийным. Причиной обрушения могла стать ветхость здания, сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах.