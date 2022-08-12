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В МЧС предупредили об угрозе дальнейшего обрушения дома в Омске

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Жилой дом на улице XX Партсъезда в северо-западной части Омска может рушиться и дальше, специалисты стараются это предотвратить, сообщили РБК в пресс-службе областного управления МЧС.

«Ведутся работы экспертами, специалистами по оценке ситуации, территория оцеплена. Если произошло обрушение стены, естественно, есть угроза [повторного обрушения], проводятся превентивные мероприятия, чтобы обстановка не ухудшилась», — отметили в ведомстве.

В Омске обрушилась стена жилого дома

Сегодня в жилом пятиэтажном доме № 53 по улице XX Партсъезда обрушилась одна из стен. В МЧС уточнили, что это произошло из-за ветхости здания, которое жители просили признать аварийным. Начальник главного управления МЧС по Омской области Владислав Колодинский в ответ на вопрос ТАСС сообщил, что у дома может обрушиться и вторая стена, которая также находится в аварийном состоянии.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах отметил, что обрушению дома способствовали дожди, которые шли в регионе. Это привело к подмыву угла здания.

Пострадавших при обрушении нет, сообщили РБК в региональном управлении Следственного комитета, эту информацию подтвердил ТАСС первый заместитель губернатора Омской области Валерий Бойко. Он уточнил, что в здании находилось малосемейное общежитие. Большая часть людей оттуда уже съехала, что позволило избежать жертв, сказал он, объяснив отсутствие пострадавших тем, что в обрушившейся части дома находились туалеты и душевые.

Ранее местные СМИ, в том числе портал OM1.ru, писали, что под завалами может находиться ребенок, но информацию опроверг глава региона Александр Бурков. Он уточнил, что в здании жили примерно 150 человек, им должны предложить временное жилье. Губернатор также пообещал устроить «разбор полетов» чиновникам. Проверки также начали местные управления прокуратуры и Следственного комитета.

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