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Въехавший в авто российских миротворцев в Карабахе водитель нарушил ПДД

Водитель легковой машины, въехавший в автомобиль «Урал» российских миротворцев в Нагорном Карабахе, нарушил правила дорожного движения, сообщили РБК в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

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По данным военного ведомства, ДТП произошло 10 декабря на въезде в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт. За рулем легковушки находилось гражданское лицо. Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной российских военнослужащих. В результате аварии никто из них не пострадал, уточнили в Минобороны.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха ранее сообщили, что жертвами ДТП стали два человека — оба находились в автомобиле Suzuki Vitara, столкнувшимся с «Уралом». Авария произошла на 4 км трассы Степанакерт — Аскеран.

В Нагорном Карабахе находятся почти 2 тыс. российских миротворцев в соответствии с трехсторонним соглашением, подписанным Арменией, Азербайджаном и Россией.

Нагорный Карабах ДТП миротворцы
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