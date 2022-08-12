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Сообщество «ОВД-Инфо» заблокировали во «ВКонтакте»

Сообщество «ОВД-Инфо» заблокировали во «ВКонтакте» из-за материалов о спецоперации

Сообщество правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (включен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента) во «ВКонтакте» заблокировали по требованию Генеральной прокуратуры.

«Этот материал заблокирован на территории России на основании требования Генеральной прокуратуры России от 01.07.2022 № 31.27.2022/Ид9176-22», — говорится в тексте уведомления, которое появляется при попытке зайти на страницу сообщества.

В Telegram-канале проекта объясняется, что поводом для блокировки стали «информационные материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными силами России специальной военной операции».

РБК направил запросы в пресс-службу Генпрокуратуры и в пресс-службу «ВКонтакте».

В «ОВД-Инфо» сообщили об отмене решения суда о блокировке сайта
Политика
Здание Роскомнадзора &nbsp;

В декабре 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо». Позднее в ведомстве объяснили блокировку тем, что проект занимался «пропагандой терроризма и экстремизма». В суде уточнили, что она связана с оправданием теракта в здании УФСБ Архангельска в 2018 году, а также деятельности исламской организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещенная в России террористическая организация) и «Свидетелей Иеговы» (запрещенная в России экстремистская организация). Однако в июле 2022 года суд отменил решение о блокировке сайта.

«ОВД-Инфо» был запущен в декабре 2011 года после задержаний участников митингов в Москве. Кроме того, проект занимается мониторингом случаев превышения полномочий сотрудниками правоохранительных органов по отношению к задержанным, оказывает последним правовую помощь и следит за случаями насилия в изоляторах и тюрьмах. В сентябре 2021 года проект попал в реестр незарегистрированных общественных объединений — иноагентов.

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