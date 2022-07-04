В «ОВД-Инфо» сообщили об отмене решения суда о блокировке сайта
Суд отменил решение о блокировке сайта правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо» (внесен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента) и отправил дело на новое рассмотрение.
«Это редкая по нынешним временам победа здравого смысла и права, но победа маленькая», — считает сооснователь «ОВД-Инфо» Григорий Охотин.
Он добавил, что команда проекта продолжит добиваться разблокировки, но иллюзий не строит.
По словам адвоката Анастасии Саморуковой, судья, отказавший в апелляции, «фактически получил выговор за то, что он лишил Григория Охотина доступа к правосудию». Все это время у «ОВД-Инфо» не было возможности ознакомиться с материалами дела и подать жалобу, пояснила она. «Выговор судье — это вообще не самая частая история», — отметила адвокат.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Московского областного суда.
Роскомнадзор по решению Луховицкого районного суда Московской области заблокировал сайт «ОВД-Инфо» 20 декабря 2021 года, основанием для этого послужила ст. 15.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Он касается материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, о способах изготовления и использования наркотических средств, способах совершения самоубийства, склонения несовершеннолетних к совершению противоправных действий, представляющих угрозу для них и других.
Позднее Роскомнадзор объяснил блокировку тем, что «ОВД-Инфо» занимался «пропагандой терроризма и экстремизма». В суде уточнили, что она связана с оправданием теракта в здании УФСБ Архангельска в 2018 году, а также деятельности исламской организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещенная в России террористическая организация) и «Свидетелей Иеговы» (запрещенная в России экстремистская организация).
В сентябре прошлого года проект попал в реестр незарегистрированных общественных объединений — иноагентов.
Проект «ОВД-Инфо» был запущен в декабре 2011 года после задержаний участников митингов в Москве. Он среди прочего занимается мониторингом случаев превышения полномочий сотрудниками правоохранительных органов по отношению к задержанным, оказывает последним правовую помощь и следит за случаями насилия в изоляторах и тюрьмах.