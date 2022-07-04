В «ОВД-Инфо» сообщили об отмене решения суда о блокировке сайта

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 57,18 (+0,83) Инвестиции, 15:51
Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 55,09 (+1,32) Инвестиции, 15:51
Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике сменился гендиректор Общество, 23:23
Надаль одержал победу в 350-м матче «Большого шлема» Спорт, 23:03
Минобороны России заявило о заминированных ВСУ мостах в Сумской области Политика, 22:41
Директор Института лингвистики РГГУ Игорь Исаев сообщил об увольнении Общество, 22:41
Зеленский образовал 14 военных администраций в Донбассе Политика, 22:35
Алиханов не увидел смысла в изменении статуса Калининградской области Политика, 22:32
В «ОВД-Инфо» сообщили об отмене решения суда о блокировке сайта Политика, 22:28
ЦСКА проиграл второй матч подряд под руководством нового главного тренера Спорт, 22:28
Как решить многолетнюю проблему пробок в мегаполисе Партнерский проект, 22:27
«ТВ Центр» сообщил о ранении своего сотрудника в Донецке Политика, 22:17
Daily Mail сообщила об аресте за изнасилование «знаменитого футболиста» Спорт, 22:03
Как Москвичи спасаются от июльской жары. Фоторепортаж Общество, 21:52 
«Что-то на современном»: как хорошо вы знаете язык поколения альфа. Тест Совместный проект, 21:46
Число погибших во время стрельбы в пригороде Чикаго возросло до шести Общество, 21:45
Политика ,  
0 

В «ОВД-Инфо» сообщили об отмене решения суда о блокировке сайта

Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо» по решению суда в декабре 2021 года за «пропаганду терроризма и экстремизма». Проект внесен в реестр незарегистрированных общественных объединений — иноагентов
Здание Роскомнадзора &nbsp;
Здание Роскомнадзора   (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Суд отменил решение о блокировке сайта правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо» (внесен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента) и отправил дело на новое рассмотрение.

«Это редкая по нынешним временам победа здравого смысла и права, но победа маленькая», — считает сооснователь «ОВД-Инфо» Григорий Охотин.

Он добавил, что команда проекта продолжит добиваться разблокировки, но иллюзий не строит.

По словам адвоката Анастасии Саморуковой, судья, отказавший в апелляции, «фактически получил выговор за то, что он лишил Григория Охотина доступа к правосудию». Все это время у «ОВД-Инфо» не было возможности ознакомиться с материалами дела и подать жалобу, пояснила она. «Выговор судье — это вообще не самая частая история», — отметила адвокат.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Московского областного суда.

Роскомнадзор заявил о блокировке «ОВД-Инфо» за «пропаганду терроризма»
Политика
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Роскомнадзор по решению Луховицкого районного суда Московской области заблокировал сайт «ОВД-Инфо» 20 декабря 2021 года, основанием для этого послужила ст. 15.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Он касается материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, о способах изготовления и использования наркотических средств, способах совершения самоубийства, склонения несовершеннолетних к совершению противоправных действий, представляющих угрозу для них и других.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Фото: Matej Klic / Unsplash Что нужно знать о налогах, если вы решили открыть бизнес в Казахстане
Статьи
Pro
Не запретить: мобильное приложение как антикризисный инструмент продаж
Инструкции
Pro
Фото: Iloyd Alozie / Unsplash Мерси, Баку: налоги, которые придется платить при переезде в Азербайджан
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить
Инструкции

Позднее Роскомнадзор объяснил блокировку тем, что «ОВД-Инфо» занимался «пропагандой терроризма и экстремизма». В суде уточнили, что она связана с оправданием теракта в здании УФСБ Архангельска в 2018 году, а также деятельности исламской организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещенная в России террористическая организация) и «Свидетелей Иеговы» (запрещенная в России экстремистская организация).

В сентябре прошлого года проект попал в реестр незарегистрированных общественных объединений — иноагентов.

Проект «ОВД-Инфо» был запущен в декабре 2011 года после задержаний участников митингов в Москве. Он среди прочего занимается мониторингом случаев превышения полномочий сотрудниками правоохранительных органов по отношению к задержанным, оказывает последним правовую помощь и следит за случаями насилия в изоляторах и тюрьмах.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
«ОВД-Инфо» блокировка иноагент суд
Материалы по теме
В Кремле заявили об отсутствии тенденции в делах «Мемориала» и «ОВД-Инфо»
Политика
Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо»
Политика
Госдума приняла закон о контроле за деятельностью иноагентов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter