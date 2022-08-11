Британский вуз извинился за отказ обучать россиянку из-за гражданства

Здание Института онкологии Битсона (Фото: Wikimedia Commons)

Институт онкологии Битсона, который находится в городе Глазго в Центральной Шотландии, принес извинения россиянке за отказ принять ее на учебу в аспирантуру из-за гражданства, соответствующее заявление директора института Оуэна Сэнсона распространила пресс-служба учреждения в Twitter.

«Институт онкологии Битсона не отклоняет заявки российских студентов на основании их национальности. Каждая заявка рассматривается отдельно и проходит проверку, связанную с визовыми требованиями и санкциями правительства Великобритании», — пояснили в исследовательском центре.

В пресс-службе сослались на «недопонимание» по поводу ограничений и сообщили, что вопрос уже урегулировали.

«Мы связались с заявителем, чтобы предложить ему место [для обучения], и извинились за причиненные неудобства», — сказал Сэнсон.

О том, что гражданке России отказали в приеме в аспирантуру, сославшись на национальность, ранее сообщила газета The Guardian. Издание привело выдержку из письма сотрудника института на имя заявительницы, которое опубликовал ее друг. В нем говорилось, что институт ввел «новую политику», согласно которой запретил принимать на учебу граждан России.

Британия не вводила визовых ограничений против россиян и компаний, не находящихся в санкционных списках. Однако еще в мае МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Великобританию и оформления британских виз из-за «недружественного курса» Лондона по отношению к Москве и во избежание «возможных проблем».

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В МИДе также отметили, что ведомство получает «многочисленные жалобы российских граждан о том, что им стало фактически невозможно или крайне затруднительно получить визу в Великобританию», причем речь шла как о туристических визах, так и о визах для выезда по работе или воссоединения с родственниками.

Прямого авиасообщения между Россией и Великобританией сейчас нет. Страна не входит в Евросоюз, однако страны последнего, откуда летают такие рейсы в Великобританию, уже начали обсуждать запрет на выдачу виз россиянам в рамках седьмого пакета санкций. Оформлять шенгенские визы российским гражданам уже перестали некоторые из них, в том числе Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония, однако речь идет о туристических документах. Другие страны ввели существенные ограничения на их выдачу.

В конце февраля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что некоторые европейские вузы начали отчислять студентов из России на фоне спецоперации. В Минобрнауки пообещали перевести их на бюджет в российских университетах.