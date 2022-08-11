МИД счел проявлением русофобии лишение дипломатов здания церкви в Турку

Upp75 / Wikipedia.org (Фото: Успенский храм при Генконсульстве РФ в Турку)

Требование освободить безвозмездно предоставленное в 1989 году генеральному консульству России в финском Турку здание, где с 2003 года располагался приход Успения Пресвятой Богородицы, имеет сугубо политические мотивы «в русле ярой русофобии» и вызывает сожаление, заявили РБК в департаменте информации и печати российского МИДа.

«Нежелание муниципалитета рассматривать обращения генерального консульства и прихожан о сохранении храма или возможном содействии в подборе нового помещения показали неготовность финских властей отступать от деструктивной политики на разрушение российско-финляндских двусторонних связей», — говорится в сообщении.

В МИДе отметили, что власти Турку не пытались скрыть политический мотив этого решения и в результате пострадали простые прихожане, в том числе финны. «До начала пандемии число прихожан этого прихода доходило до 400 человек, в последнее время службы посещали около 40-60 верующих», — указали в ведомстве.

О том, что власти Турку забирают у российского генконсульства здание, храма, 3 августа сообщил глава отдела обслуживания клиентов Музейного центра Турку Петтери Ярви изданию Helsingin Sanomat. По словам главы международного отдела администрации города Мики Акканена, договор прекращен в связи с действиями России на Украине.

Речь идет о здании в историческом районе Луостаринмяки. Газета писала, что генконсульство должно вернуть его в том же состоянии, в каком получило.

До конца февраля этого года Турку был городом-побратимом Санкт-Петербурга.