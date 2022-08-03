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Власти финского Турку забрали у российских дипломатов здание церкви

Российское генконсульство получило здание в безвозмездное пользование в 1988 году и открыло в нем церковь. Теперь местные власти расторгли договор. В дипмиссии отметили, что решение в первую очередь затронуло простых прихожан
Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons

Администрация финского города Турку забрала здание, которое находилось в безвозмездном пользовании у генконсульства России, сообщил глава отдела обслуживания клиентов Музейного центра Турку Петтери Ярви изданию Helsingin Sanomat (сайт издания заблокирован в России).

По словам главы международного отдела администрации Турку Мики Акканена, договор прекращен в связи с действиями России на Украине.

Здание, о котором идет речь, находится в историческом районе Луостаринмяки. Городские власти предоставили его в пользование генконсульству, которое располагается в том же квартале, в 1988 году. Россияне открыли в помещении церковь и установили на крыше позолоченный купол с крестом.

После того как администрация Турку решила расторгнуть договор, дипмиссия должна была вернуть здание в том же состоянии, в котором получило. Как пишет Helsingin Sanomat, сотрудники генконсульства уже вывезли из него иконы и сняли золотую главку.

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«Мы сожалеем об этом решении, принятом в русле общей антироссийской кампании, развернувшейся на Западе. Хотели бы отметить, что в первую очередь оно затронуло не деятельность генконсульства, а простых прихожан. Насколько нам известно, церковь посещало более ста человек», — сказали РБК в генконсульстве России в Турку.

Для церкви ищут новое помещение, рассказал РБК настоятель прихода Успения Пресвятой Богородицы в Турку, игумен Никита. По его словам, финская сторона воспользовалась тем, что статус здания не был юридически оформлен. «Приход был многоязычный, было много украинцев, русских, были румыны, греки, болгары. Но так как помещение было небольшим — около 60 кв. м, то на службах было порядка 60–70 человек в доковидное время. Во время ковида, конечно, меньше — до 20 человек. А так в приходе больше 400 человек, которые с определенной периодичностью посещали богослужения», — рассказал он.

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В аренде у дипмиссии остается еще один коттедж в Луостаринмяки. Договорные отношения по нему регламентированы межгосударственным соглашением между Финляндией и Россией. Помимо этого, Россия продолжает пользоваться коттеджем и земельным участком на острове Какскерта у южной границы Турку. Как пишет Helsingin Sanomat, весной там начали строить новую православную церковь.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Любовь Порываева Любовь Порываева
Финляндия генконсульство здание Церковь Турку санкции Военная операция на Украине
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