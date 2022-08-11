В Екатеринбурге оштрафовали экс-завуча после вирусного танца учеников

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 61,7 (+0,15) Инвестиции, 10 авг, 16:19
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 60,45 (+0,07) Инвестиции, 10 авг, 16:19
МИД счел проявлением русофобии лишение дипломатов здания церкви в Турку Политика, 14:40
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 14:39
Зачем состоявшиеся специалисты поступают в онлайн-магистратуры в России Pro, 14:39
«МегаФон» обеспечил связью все главные туристические локации Байкала Пресс-релиз, 14:39
Белоруссия построит порт на северо-западе России Политика, 14:28
Зачем устанавливать контакт со своим телом и что это вообще значит РБК и ГАЛС, 14:16
Минцифры предложило снизить ставки по льготной IT-ипотеке Недвижимость, 14:09
Через блокчейн-мост RenBridge было отмыто более $540 млн Крипто, 14:08
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:07
Умерла художница Наталья Нестерова Общество, 14:02
Акции Walt Disney выросли на 7% на фоне сильного прироста подписчиков Инвестиции, 13:59
Какие страны не выдают шенгенские визы россиянам Общество, 13:58
В «Торино» подтвердили переход игрока сборной России Спорт, 13:54
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании РБК и Банк Точка, 13:53
Общество ,  

В Екатеринбурге оштрафовали экс-завуча после вирусного танца учеников

Бывшего завуча лицея в Екатеринбурге оштрафовали после танца учеников за пропаганду ЛГБТ

Бывшего заместителя директора по воспитательной работе лицея № 12 Екатеринбурга Лилию Ардашеву оштрафовали на 40 тыс. руб. после резонансного танца, с которым на конкурсе выступили лицеисты, сообщается на сайте Верх-Исетского районного суда.

Ардашеву признали виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ч. 1 ст. 6.21 КоАП).

В мае в интернете появился ролик, на котором десятиклассники лицея № 12 исполняют на конкурсе танец с элементами тверка и чирлидинга. Во время выступления они снимают розовые футболки и продолжают танцевать в портупеях.

На ролик, в частности, обратил внимание телеведущий Владимир Соловьев, который ранее назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». «Это называется вот хоть стой, хоть падай. Последний звонок в стиле Ельцин-центра, что-то такое. Воздух свободы по-ельцинцентровски, но уж точно не по-уральски», — заявил он.

В то же время в мэрии Екатеринбурга отметили, что танец был пародией и «не предполагал пропаганды ЛГБТ». «Дети гиперболизировали то, что в современных танцах им кажется странным и нелепым», — отметили там.

Большинство россиян заявили, что не сталкивались с ЛГБТ-пропагандой
Общество
Фото:Сергей Николаев / ТАСС

На фоне широкого общественного резонанса, вызванного видео, Ардашеву уволили. За директора лицея вступился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, пообещавший, что она сохранит должность. Он отметил, что ученики хоть и станцевали «неоднозначный танец» и такие «пародии» ему «совсем не близки», но это была шутка, а шутить, пусть и неудачно, в России не запрещено. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пояснил, что «директор — человек заслуженный, в системе образования практически 50 лет. Поэтому ну вот за это ее увольнять, я тоже считаю, нельзя».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images Пять советов, чтобы тренироваться регулярно и не потерять мотивацию
Инструкции
Pro
Фото: Игорь Зотин / ТАСС Советский велнес: эффективны ли методы оздоровления, знакомые с детства
Статьи
Pro
Фото: Ian Waldie / Getty Images Что такое токсичная продуктивность и как ее побороть
Инструкции
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Joern Pollex / Getty Images Почему пользу веганства часто преувеличивают и чем это опасно
Статьи
Pro
Компании начали создавать цифровые копии известных людей. Чем это опасно
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Треть россиян получают либо черную, либо серую зарплату. Чем они рискуют
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Как Пакистан оказался на грани дефолта и какие страны будут следующими
Статьи

Теги
Екатеринбург лицей танец пропаганда гомосексуализма
Материалы по теме
В Екатеринбурге уволили завуча после танца лицеистов
Общество
Большинство россиян заявили, что не сталкивались с ЛГБТ-пропагандой
Общество
В Госдуму внесли проект о запрете «пропаганды нетрадиционных отношений»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter