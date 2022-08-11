В Екатеринбурге оштрафовали экс-завуча после вирусного танца учеников

Бывшего завуча лицея в Екатеринбурге оштрафовали после танца учеников за пропаганду ЛГБТ

Бывшего заместителя директора по воспитательной работе лицея № 12 Екатеринбурга Лилию Ардашеву оштрафовали на 40 тыс. руб. после резонансного танца, с которым на конкурсе выступили лицеисты, сообщается на сайте Верх-Исетского районного суда.

Ардашеву признали виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ч. 1 ст. 6.21 КоАП).

В мае в интернете появился ролик, на котором десятиклассники лицея № 12 исполняют на конкурсе танец с элементами тверка и чирлидинга. Во время выступления они снимают розовые футболки и продолжают танцевать в портупеях.

На ролик, в частности, обратил внимание телеведущий Владимир Соловьев, который ранее назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». «Это называется вот хоть стой, хоть падай. Последний звонок в стиле Ельцин-центра, что-то такое. Воздух свободы по-ельцинцентровски, но уж точно не по-уральски», — заявил он.

В то же время в мэрии Екатеринбурга отметили, что танец был пародией и «не предполагал пропаганды ЛГБТ». «Дети гиперболизировали то, что в современных танцах им кажется странным и нелепым», — отметили там.

На фоне широкого общественного резонанса, вызванного видео, Ардашеву уволили. За директора лицея вступился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, пообещавший, что она сохранит должность. Он отметил, что ученики хоть и станцевали «неоднозначный танец» и такие «пародии» ему «совсем не близки», но это была шутка, а шутить, пусть и неудачно, в России не запрещено. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пояснил, что «директор — человек заслуженный, в системе образования практически 50 лет. Поэтому ну вот за это ее увольнять, я тоже считаю, нельзя».