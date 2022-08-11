Иран назвал смешными обвинения в подготовке убийств Болтона и Помпео

Иран назвал обвинения Соединенных Штатов в том, что член Корпуса стражей исламской революции (КСИР) якобы пытался организовать убийство бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, смешными и необоснованными. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя МИД Ирана Насера Канаани.

«Иран решительно предостерегает от любых действий против иранских граждан под предлогом этих нелепых и безосновательных

обвинений», — заявили в МИД.

Накануне, 10 августа, власти США предъявили члену КСИР Ирана Шахраму Пурсафи обвинение в заговоре с целью убийства. По данным Минюста, Пурсафи, также известный как Мехди Резаи, собирался убить бывшего советника президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона. Это должно было стать местью за смерть командира КСИР Касема Сулеймани в результате удара американского беспилотника в январе 2020 года, утверждают в министерстве.

Кроме того, второй целью гражданина Ирана должен был стать бывший глава Госдепа США Майк Помпео, пишет Axios со ссылкой на источник. По данным издания, за Болтона Пурсафи предлагал $250 тыс. долларов, позже сумма была увеличена до $300 тыс., а за убийство Помпео была назначена награда в $1 млн.

Командир элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) иранский генерал Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года в результате атаки американского беспилотника в районе международного аэропорта Багдада. США утверждали, что Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских военных и дипломатов в Ираке и других странах региона».



Иранские власти назвали авиаудар терроризмом и пообещали отомстить за смерть генерала. 8 января Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке. Иранские СМИ заявляли о порядка 80 погибших в результате атаки. В Вашингтоне заявили, что жертв среди американцев при ударе не было