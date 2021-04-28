Пентагон призвал иранский КСИР к деэскалации напряженности на море

США хотели бы деэскалации напряженности на море со стороны Военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламской революции (ВМС КСИР). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь американского министерства обороны Джон Кирби, сообщается на сайте Пентагона.

«Конечно, мы хотим видеть деэскалацию напряженности, мы не хотим просчетов», — сказал Кирби.

По его словам, конфликтную ситуацию на море создают именно ВМС КСИР, в то время как аналогичных действий со стороны государственных Военно-морских сил Ирана США не наблюдают.

«Мы не видим такого же поведения со стороны иранских государственных военно-морских сил; в основном это КСИР и, как правило, их небольшие быстрые лодки», — указал Кирби.