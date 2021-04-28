Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 74,96 (+0,19) Инвестиции, 27 апр, 13:08
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 90,47 (+0,02) Инвестиции, 27 апр, 13:08
Ливанов — РБК: «Не вижу плохого в разговорах о политике со школьниками» Общество, 07:02 Президент Сомали отказался продлевать свои полномочия на два года Политика, 06:55 Эксперты увидели риски мошенничества из-за оплаты картами в Telegram Бизнес, 06:50 Чем оригинальные запасные части для автомобиля лучше. Тест на выживание РБК и Mercedes-Benz, 06:35 Из-за коронавируса организаторы отменили проведение фестиваля Burning Man Общество, 06:03 Пентагон призвал иранский КСИР к деэскалации напряженности на море Политика, 05:41 Госсекретарь США назвал условие сотрудничества с Россией Политика, 05:22 Как защищаться от вирусов и правильно помочь иммунитету РБК и Деринат, 05:19 Глава ЕАО оценил идею Хуснуллина объединить область с Хабаровским краем Политика, 05:14 Более четверти занятых в малом бизнесе сочли ненужными майские праздники Бизнес, 05:00 У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7 Общество, 04:55 Лавров рассказал о сроках составления списка «недружественных стран» Политика, 04:24 Поставщики предупредили ретейлеров о росте закупочных цен на гречку Бизнес, 04:19 14 раз за 100 лет: где и когда увидеть кольцеобразное солнечное затмение РБК и ПСБ, 04:07
Политика ,  
0 

Пентагон призвал иранский КСИР к деэскалации напряженности на море

США хотели бы деэскалации напряженности на море со стороны Военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламской революции (ВМС КСИР). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь американского министерства обороны Джон Кирби, сообщается на сайте Пентагона.

«Конечно, мы хотим видеть деэскалацию напряженности, мы не хотим просчетов», — сказал Кирби.

Госдеп заявил о достижении прогресса в переговорах с Ираном
Политика
Нед Прайс

По его словам, конфликтную ситуацию на море создают именно ВМС КСИР, в то время как аналогичных действий со стороны государственных Военно-морских сил Ирана США не наблюдают.

«Мы не видим такого же поведения со стороны иранских государственных военно-морских сил; в основном это КСИР и, как правило, их небольшие быстрые лодки», — указал Кирби.

Представитель Минобороны США пояснил, что в Иране нет «идеального монолитного командования». По его словам, КСИР подчиняется верховному лидеру, и «это отдельная линия в цепочке командования».

Ранее, 27 апреля, ВМС США заявили, что патрульные катера иранского Корпуса Стражей Исламской Революции приблизились к американским кораблям в Персидском заливе на небезопасное расстояние — 62 метра.

Читайте на РБК Pro
Марк Уолинн — РБК Pro: «Потомкам рабов трудно добиться успеха» Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Какие ошибки стоили Intel статуса лидера Абьюз на работе: как выйти из ситуации без ущерба для себя и карьеры

Несмотря на предупреждения по радио и громкоговорителям, иранские плавсредства отказались отойти. Тогда американские военные открыли предупредительный огонь. После этого корабли ВМС КСИР отошли на безопасное расстояние.

КСИР ВМС Пентагон США море
Материалы по теме
В ООН проверят обогащение урана в Иране
Политика
Байден оценил переговоры с Тегераном по иранской ядерной программе
Политика
Корабль Черноморского флота отразил налет авиации во время учений в Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter