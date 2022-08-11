США и Канада сообщили о двух беспилотниках России около Аляски

Последние два дня системы противовоздушной обороны США и Канады фиксировали два российских летательных аппарата вблизи Аляски, сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

«В двух различных случаях за последние два дня в регионе NORAD вблизи Аляски зафиксированы, отслежены и идентифицированы российские наблюдательные летательные аппараты, которые входили и действовали внутри зоны идентификации воздушной обороны Аляски», — говорится в сообщении NORAD в Twitter.

При этом в ведомстве отметили, что беспилотники не нарушали воздушное пространство Канады и Соединенных Штатов.

10 августа эстонский штаб сил обороны сообщил, что российский самолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Эстонии. По данным ведомства, cамолет пробыл в воздушном пространстве страны одну минуту. В связи с этим посла России в Таллине Владимира Липаева вызвали в МИД Эстонии.

В ведомстве уточнили, что нарушение границы произошло на юго-востоке Эстонии, в районе погранперехода Койдула. Койдула находится на границе с Псковской областью, недалеко от города Печоры.