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США и Канада сообщили о двух беспилотниках России около Аляски

Последние два дня системы противовоздушной обороны США и Канады фиксировали два российских летательных аппарата вблизи Аляски, сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

«В двух различных случаях за последние два дня в регионе NORAD вблизи Аляски зафиксированы, отслежены и идентифицированы российские наблюдательные летательные аппараты, которые входили и действовали внутри зоны идентификации воздушной обороны Аляски», — говорится в сообщении NORAD в Twitter.

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Фото:John Moore / Getty Images

При этом в ведомстве отметили, что беспилотники не нарушали воздушное пространство Канады и Соединенных Штатов.

10 августа эстонский штаб сил обороны сообщил, что российский самолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Эстонии. По данным ведомства, cамолет пробыл в воздушном пространстве страны одну минуту. В связи с этим посла России в Таллине Владимира Липаева вызвали в МИД Эстонии. 

В ведомстве уточнили, что нарушение границы произошло на юго-востоке Эстонии, в районе погранперехода Койдула. Койдула находится на границе с Псковской областью, недалеко от города Печоры.

Теги
беспилотник Канада США Аляска
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