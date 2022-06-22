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Общество ,  
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Во Владимирской области 4 человека погибли при взрыве в воинской части

Погибли трое военнослужащих, один работник склада. В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что взрыв произошел из-за самопроизвольной детонации боеприпаса во время разгрузки
Фото: Максим Коротченко / ТАСС
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Четыре человека погибли в воинской части в Владимирской области при детонации снаряда на складе боеприпасов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя отделения скорой помощи Киржачской районной больницы. Военная часть находится в поселке Барсово.

По его словам, среди погибших — трое военнослужащих и один работник склада. Еще один человек получил ранения.

В пресс-службе Западного военного округа «Интерфаксу» сообщили, что боеприпас «самопроизвольно сдетонировал» во время разгрузочно-погрузочных работ.

Один человек погиб после взрыва в воинской части в Хабаровском крае
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

ТАСС со ссылкой на администрацию Киржачского района передает, что на место выехали представители военной прокуратуры, также произошедшим занимается региональное управление ФСБ.

РБК обратился за комментариями в пресс-службы регионального правительства и Минздрава, региональных управлений МВД и СК, а также направил запрос в пресс-службу Западного военного округа.

Барсово находится примерно в 7 км от Киржача, недалеко от границы Владимирской области с Московской. В поселке расположена войсковая часть 55443-ВД.

В мае взрыв произошел на пороховом складе на территории воинской части в поселке Тейсин в Хабаровском крае. В результате погиб один человек, еще несколько пострадали, их доставили в больницы.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
При участии
Алена Прохоренко
Владимирская область воинская часть детонация боеприпасы

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