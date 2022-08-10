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Война санкций ,  
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Французский депутат призвал отменить санкции против России

Депутат французского парламента и пресс-секретарь партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли обратился к властям Франции с призывом отменить санкции против России, пишет журнал Valeurs Actuelles.

Жакобелли считает, что санкции наносят больше вреда тем, кто их ввел, поскольку рубль смог укрепиться, при этом санкции ослабили экономику западных стран, отметил он. В частности, депутат указал на то, что жители Франции вынуждены переплачивать за энергоносители.

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Фото:assalve / GettyImages

По словам депутата, отмена санкций — это «явный способ поддержать мир» и защитить Украину — идея, по его словам, состоит в том, чтобы поставить дипломатию на первое место.

На выборах в Парламент Франции в 2022 году партия «Национальное объединение» получила 89 мест из 579.

Пресс-секретарь партии швейцарского парламента «Демократический союз центра» (UDC) Андреа Зомер в начале августа также критиковал введенные против России санкции. Политик заявлял, что присоединение Швейцарии к санкциям Евросоюза против России противоречит ее Конституции, поскольку нарушает нейтралитет страны.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин говорил, что Москва приняла такое решение вынужденно, чтобы защитить местное население от геноцида.

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Саммари

После начала военной операции страны Запада, в том числе Франция осудили Россию и ввели против нее несколько пакетов санкций. Ограничительные меры коснулись финансового и промышленного секторов, а также отдельных политиков, чиновников и бизнесменов.

Теги
Франция санкции Военная операция на Украине
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