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В Херсонской области заявили о задержании четырех «пособников ВСУ»

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В Голопристанском районе Херсонской области задержали четырех местных жителей 1977–1984 года рождения, которые помогали украинским военным и передавали им данные о расположении российских войск, сообщило временное управление МВД по региону.

«Они перевозили по реке диверсантов, оружие, боеприпасы и оборудовали в лесу тайники. Один из задержанных под видом поездок на рыбалку на велосипеде посещал места дислокации военнослужащих ВС Российской Федерации для последующей передачи сведений и координат ВСУ», — говорится в сообщении.

Фото:police_kherson_press / Telegram Фото:police_kherson_press / Telegram Фото:police_kherson_press / Telegram
Ведомство рассказало, что в оборудованных задержанными тайниках обнаружили четыре противотанковые мины с запалами, гранаты Ф-1 и РГД-5, три автомата Калашникова и патроны к ним калибра 5,45 мм, два гранатомета «Комар» польского производства и травматический пистолет. Власти устанавливают других причастных «к подготовке преступных действий, связанных с подрывами и обстрелами значимых объектов управления и инфраструктуры».

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Российское Минобороны сообщило о взятии Херсонской области Украины под полный контроль 15 марта, спустя около трех недель после начала военной операции. В регионе создали военно-гражданские администрации, ввели в оборот рубль, а в конце июля там появились временные управления МВД и центры выдачи российских паспортов.

Херсонская область наряду с подконтрольной российским войскам частью Запорожской области планирует провести референдум о присоединении к России.

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