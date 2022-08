Умер бас-гитарист The Pogues Дэррил Хант

Бас-гитарист англо-ирландской группы The Pogues Дэррил Хант умер в возрасте 72 лет 8 августа, сообщил музыкальный коллектив в Twitter.

«Мы несказанно опечалены. Наш Дэррил умер вчера днем в Лондоне», — написали артисты, прикрепив к посту черно-белую фотографию Ханта, где тот обнимает гитару. Причину смерти коллектив не назвал.

Хант родился в графстве Гэмпшир на юге Великобритании 4 мая 1950 года. Перед тем, как начать сотрудничатьThe Pogues, он играл в рок-группах Plummet Airlines и The Favourites. К The Pogues Хант присоединился в 1986 году в качестве бас-гитариста. Он принял участие в записи нескольких альбомов группы, в том числе дисков If I Should Fall from Grace with God (1988) с рождественской песней Fairytale of New York и Pogue Mahone (1996). Также он сочинил композицию Love You'Till the End.

The Pogues создал в 1982 году ирландский музыкант Шейн МакГоуэн. Коллектив получил известность во второй половине 1980-х годов. Его участниками были Шейн Макгоуэн, Джеймс Фирнли, Спайдер Стэйси, Джереми Файнер, Эндрю Ранкен, Терри Вудс, сам Хант и другие артисты. Группа прекратила существование в 2013 году.