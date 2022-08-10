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В МИДе заявили, что США и Россия обсудят приостановку инспекций по СНВ-3

Россия и США собираются обсудить приостановку инспекций в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), однако сначала Соединенным Штатам нужно будет определиться, как они собираются действовать в сложившейся ситуации, заявил журналистам замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий, его цитирует «РИА Новости».

Дипломата спросили, обсуждали ли российские и американские специалисты приостановку инспекций. Вишневецкий назвал этот вопрос «техническим» и заявил, что прежде, чем обсуждать эту тему «широко и публично», ее должны изучить эксперты по договору и инспекционной деятельности.

«Там есть немало нюансов. <...> Это является предметом того, о чем наши специалисты будут разговаривать с американцами», — сказал он.

После того, как контакты по этому поводу состоятся, Россия будет ждать реакции США. «Я не думаю, что она последует очень быстро, им потребуется все основательно изучить и понять, что они хотят делать дальше», — высказал мнение Вишневецкий.

Дипломат пояснил, что Россия отклонила американский запрос на инспекцию и вывела из-под инспекционной деятельности по СНВ свои объекты, так как оказалась в «неравноправной ситуации». Российские представители не могут получить транзитные визы в странах Евросоюза и пролететь через его территорию из-за закрытия воздушного пространства на фоне санкций. Россия подобных ограничений в отношении США не вводила, заявил он.

Соединенные Штаты закрыли свое воздушное пространство для российских воздушных судов в начале марта на фоне спецоперации на Украине. Евросоюз сделал это по той же причине еще в феврале. В ответ Россия закрыла небо для самолетов из 36 стран, в том числе государств ЕС и Канады, однако Соединенных Штатов в этом перечне не было.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году в Праге. Он предусматривает уменьшение количества ядерных боевых зарядов США и Россией до 1550. Число межконтинентальных ракет, а также снарядов на подлодках и стратегических бомбардировщиках не должно превышать 700. Соглашение истекало 5 февраля 2021 года, но США и Россия продлили его до 5 февраля 2026 года.

В соответствии с протоколом, который прилагается к договору, каждая сторона обладает квотой на 18 инспекций в год. Их можно вести на базах межконтинентальных баллистических ракет (МБР), базах подводных лодок и авиабазах.

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8 августа российский МИД объявил о решении вывести из-под инспекций подлежащие им объекты по договору СНВ-3. Он назвал меру вынужденной и связал ее не только с ограничением авиасообщения, но и с ужесточением визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам следования инспекторов. Министерство обвинило Соединенные Штаты в попытке «явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории».

В ведомстве подчеркнули, что меры являются временными, и подтвердили готовность возобновить инспекции после «разрешения имеющихся проблемных вопросов».

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