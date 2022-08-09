МИД счел памятную церемонию в Хиросиме попыткой дискредитировать Россию

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Церемония памяти жертв атаки США на Хиросиму 6 августа 1945 года — это циничная попытка дискредитировать Россию, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, чей комментарий приводит пресс-служба ведомства.

По словам дипломата, все речи участников церемонии были посвящены «раздуванию безосновательного тезиса об «угрозе со стороны России» всему миру ядерным оружием».

«При этом тех, кто его в реальности применил, называли едва ли не «авангардом борьбы за мир», — сказала Захарова.

Она обратила внимание, что организаторы церемонии решили не делать акцент на роли, которую сыграли Соединенные Штаты, атаковавшие город.

Кроме того, дипломат сочла неуместным цитирование мэром Хиросимы Кадзуми Мацуи писателя Льва Толстого. «На чужом несчастье счастья не построишь, но именно в счастье других скрывается твое счастье», — сказал градоначальник, выступая на церемонии, и предложил отказаться от ядерного оружия.

Захарова в ответ на эти слова предложила японским политикам вспомнить фрагменты произведений японских классиков, в частности, писателя Токутоми Рока.

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«Главный роман его жизни — «Куросиво», написанный в 1903 году, когда уже набирал силу японский милитаризм, заканчивается пророческими словами: «Если все пойдет так, как теперь, Япония непременно погибнет!» В 1945 году именно это и произошло», — заявила она. В заключение дипломат задалась вопросом, «извлек ли Токио уроки» из японской истории.

В конце Второй мировой войны Вооруженные силы США произвели атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки, что стало единственным в истории случаем боевого применения ядерного оружия. После этого правительство Японии объявило о капитуляции.



От взрывов погибли, по разным оценкам, 70–100 тыс. человек. Через пять лет от радиоактивного заражения, раковых заболеваний и других отложенных эффектов общее число погибших могло превысить 300 тыс. человек.

Вечером 6 августа по нью-йоркскому времени первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша, который, выступая на этой же церемонии, не упомянул США как страну, которая нанесла удар. Однако политик также призвал ядерные державы не использовать такое оружие.

Единственным государством мира, когда-либо применявшим его, до сих пор остаются Соединенные Штаты.