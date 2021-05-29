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Политика ,  
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Стивен Сигал вступил в «Справедливую Россию»

Стивен Сигал
Стивен Сигал (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Американский актер и режиссер Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — За правду». Об этом РБК сообщила ее пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

На заседании палаты депутатов объединения актеру вручили партийный билет. В свою очередь, Сигал представил свой первый законопроект, направленный на защиту экологии.

Новые русские: как знаменитости получали российское гражданство
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29 мая 2018 года боец смешанных единоборств из США Джефф Монсон <a href="https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b0d523e9a79473a85215128?from=newsfeed">рассказал</a> о предоставлении ему российского гражданства. Ранее такой указ <a href="https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b0d03559a79471cdd85fa0b">подписал</a> президент России Владимир Путин. ​&laquo;Сегодня я очень счастлив. Почему? Потому что сегодня я стал русским. Спасибо большое России!&raquo;, &mdash; сказал боец в своем видеобращении.

«Стивен Сигал был инициатором закона, который мы так и назвали — «законом Стивена Сигала» о введении реальных сроков и лишении права занимать определенные должности за загрязнение окружающей среды. Закон предусматривает отмену штрафов и замену их на реальный срок, а также запрет на занятие определенных должностей», — пояснила Кондакова.

Сигал получил российское гражданство в 2016 году, паспорт ему вручил лично президент Владимир Путин. В 2018-м актер стал спецпредставителем МИДа по гуманитарным связям с США.

Стивен Сигал партия Захар Прилепин новости
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