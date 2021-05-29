Стивен Сигал вступил в «Справедливую Россию»

Стивен Сигал (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Американский актер и режиссер Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — За правду». Об этом РБК сообщила ее пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

На заседании палаты депутатов объединения актеру вручили партийный билет. В свою очередь, Сигал представил свой первый законопроект, направленный на защиту экологии.

«Стивен Сигал был инициатором закона, который мы так и назвали — «законом Стивена Сигала» о введении реальных сроков и лишении права занимать определенные должности за загрязнение окружающей среды. Закон предусматривает отмену штрафов и замену их на реальный срок, а также запрет на занятие определенных должностей», — пояснила Кондакова.

Сигал получил российское гражданство в 2016 году, паспорт ему вручил лично президент Владимир Путин. В 2018-м актер стал спецпредставителем МИДа по гуманитарным связям с США.