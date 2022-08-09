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К месту взрывов в Крыму отправили санавиацию и бригады скорой помощи

К месту взрывов в Крыму направили санитарную авиацию и бригады скорой помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав региона. К месту происшествия направили бригады скорой помощи из Сакского района и Евпатории, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Сакского района.

О том, что рядом с российской военной авиабазой рядом с поселком Новофедоровка в Крыму прогремели несколько взрывов, сообщало со ссылкой на очевидцев агентство Reuters, а также местные Telegram-каналы «ЧП Крым» и «ЧП Севастополь».

Факт взрывов в районе Новофедоровки затем подтвердил советник главы Крыма Олег Крючков. «Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии», — заявил он.

Как выглядели взрывы в районе военного аэродрома в Крыму. Видео
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Поселок Новофедоровка расположен на западном побережье Крыма, в Сакском районе. Сразу за жилой зоной на восточной окраине города находится военный аэродром Саки. Данных о пострадавших в результате происшествия пока не поступало.

На место происшествия выехал глава республики Сергей Аксенов.

Ассоциация туроператоров России сообщила, что, по предварительным данным, взрывы произошли далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет.

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РБК обратился за комментариями в пресс-службу Южного военного округа, в Минобороны России, а также в пресс-службу администрации Крыма.

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