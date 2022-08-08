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Конкуренция за мандат московского мундепа составила пять человек на место

За мандаты мундепов в Москве поборются 6259 человек, конкуренция составит порядка пяти человек на место. Процент зарегистрированных кандидатов по сравнению с 2017 годом снизился, большинство отказов пришлось на самовыдвиженцев
Фото: Алексей Белкин / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / ТАСС

На муниципальные выборы в Москве зарегистрировали 6259 кандидатов в депутаты, рассказал РБК заместитель главы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, подводя итоги этапа регистрации. 1261 кандидат от «Единой России», 928 — от КПРФ, 547 — от партии «Новые люди», 503 — от «Справедливой России», 308 — от ЛДПР и 179 — от партии «Яблоко».

По словам Реута, 599 человек сняли свои кандидатуры или не принесли документы, еще 465 получили отказ. «Причина отказа — в основном нарушения при сборе подписей», — добавил Реут. Таким образом, на один мандат претендуют «порядка пяти человек», что замглавы Мосгоризбиркома охарактеризовал как «вполне хорошую конкуренцию».

Процент допущенных к выборам составил 85,4% от всех выдвинутых (7326 человек), что ниже по сравнению с прошлыми муниципальными выборами 2017 года, когда зарегистрировали 92% кандидатов (7665 из 8330 кандидатов), но приблизительно такой же (84%), как в 2012 году (4151 из 4959 кандидатов).

Координатор муниципальной кампании «Новых людей» в Москве Анна Трофименко в разговоре с РБК отметила, что от партии не зарегистрированы 33 человека: все они снялись с выборов сами, в основном из-за семейных обстоятельств. «Нам важно, чтобы кандидаты полноценно работали кампанию, уходил тот, кто чувствовал, что этого сделать не может», — пояснила она.

Глава горкома КПРФ Николай Зубрилин в разговоре с РБК отметил, что часть кандидатов-коммунистов также по личным причинам отказались от участия в выборах. По его словам, на данный момент из 928 кандидатов, подавших документы на выдвижение, зарегистрировано 870. Партия получила девять отказов, в частности, как он говорил ранее, из-за недочетов в поданных документах.

Часть кандидатов лишились права баллотироваться из-за привлечения к ответственности за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3. КоАП). Вступившее в силу решение суда по этой статье влечет запрет на участие в выборах в течение года — как минимум 24 кандидата не были допущены. Среди других оснований для отказов — «причастность к экстремистской организации» (по такому основанию отказали, в частности, Константину Янкаускасу и Сергею Цукасову).

Кандидаты-самовыдвиженцы чаще сталкивались с отказами в регистрации, чем представители партий, однако создатели двух платформ — команд для помощи кандидатов высоко оценивают промежуточные итоги кампании.

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88 участников проекта «Выдвижение» депутата Зюзино Александра Замятина и экс-кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Михаила Лобанова уже получили удостоверение кандидата, еще 20 сейчас обжалуют отказы при поддержке проекта, сказал РБК Замятин.

«Это существенно выше наших ожиданий по количеству зарегистрированных кандидатов от платформы, так что мы очень довольны. Мы прогнозировали всего около 60 кандидатов», — отметил он. Кандидаты получали отказы из-за признания недействительными собранных подписей или ошибок при заполнении документов.

С проблемой с подписями столкнулись и кандидаты из команды Романа Юнемана. По словам Юнемана, в Басманном районе почерковеды нашли рисовку в подписи сотрудника штаба, а в Домодедово комиссия забраковала подпись бабушки кандидата. Из 60 выдвинутых изначально кандидатов 50 было зарегистрировано (работу сейчас из-за разногласий команда ведет с 40) — такое количество кандидатов позволит провести хорошую кампанию, заявил в разговоре с РБК Юнеман.

Осенью в столице пройдут выборы в 125 из 146 районов. Всего будут избраны 1417 депутатов. Самыми конкурентными районами, по предварительным данным, стали Измайлово, Соколиная гора, Вешняки, Новогиреево и Богородское, говорил политолог Александр Асафов. К муниципальным выборам в Москве уточнили правила формирования советов муниципальных депутатов — их число стало зависеть от количества избирателей в округе, в результате чего количество мандатов сократилось на 85 по сравнению с 2017 годом.

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Теги
Елизавета Ламова Елизавета Ламова
Выборы муниципальные выборы Москва регистрация кандидатов Мосгоризбирком Единая Россия КПРФ «Яблоко» Новые люди ЛДПР Справедливая Россия Константин Янкаускас ...
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