Авиакомпания Wizz Air возобновит полеты между ОАЭ и Россией с октября

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Венгерский лоукостер Wizz Air возобновит полеты из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в октябре, следует из данных сервиса по бронированию билетов на рейсы авиаперевозчика.

Самолеты будут летать ежедневно из аэропорта Абу-Даби в Москву. Вылеты запланированы на 14:05 по местному времени (13:05 мск), а прилеты — на 19:00. Пассажиры будут проводить в пути пять часов и 55 минут. Принимать самолеты будет аэропорт Внуково.

Билет в одну сторону будет стоить 379 дирхамов (около 6370 руб., или $103,2). Первый рейс перевозчик планирует выполнить 3 октября.

Сейчас, по данным российских сервисов по продаже билетов, напрямую из Москвы в Дубай и другие города ОАЭ летают самолеты авиакомпаний Flydubai, Emirates и Etihad Airways. Первые два приземляются в Дубае, а последний — в Абу-Даби.

Прямое авиасообщение между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами не было прервано. По данным сервиса Flightradar24, борт авиакомпании Emirates, который летит из Москвы в Дубай рейсом EK134, пересекает территорию Казахстана, Ирана и Афганистана, минуя европейские страны.

ЕС закрыл воздушное пространство для российских самолетов после начала спецоперации на Украине. По данным Минтранса на середину июня, в Россию и из нее можно было летать напрямую из 22 государств. Российские авиакомпании выполняли рейсы только в 11 стран. В 2019 году, до пандемии, их было не меньше 68.