В мэрии раскрыли детали строительства трассы от «Рижской» до МСД

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Новая дорога, которая свяжет Третье транспортное кольцо (ТТК) и Московский скоростной диаметр (МСД), будет максимально интегрирована в московскую дорожную сеть — у нее будет 15 съездов на районные улицы и проезды. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Проект дороги, утвержденный мэром, предусматривает связку с Третьим кольцом северного участка Московского скоростного диаметра. Новая магистраль длиной около 3,5 км начнется от площади Рижского вокзала, пойдет вдоль путей МЦД-2 и Октябрьской железной дороги до улицы Фонвизина с перспективой выхода на МСД.

Всего же проектом предусмотрена реконструкция порядка 15 км дорог, что обеспечит дополнительные съезды на Московский скоростной диаметр, Третье кольцо, проспект Мира, 5-й, 7-й и 13-й проезды Марьиной Рощи и Огородный проезд, а также на улицы Валаамскую, Веткина, Гиляровского, Руставели, Фонвизина и Шереметьевскую, Водопроводный переулок и местные проезды. По словам Бочкарева, проектом предусмотрено и обустройство велодорожек протяженностью 2,4 км.

Для движения пассажирского транспорта будет обустроена отстойно-разворотная площадка, а вблизи ТПУ «Рижская» появятся парковки такси, дополнительные светофоры и наземные пешеходные переходы, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Говоря о потоках грузового транспорта, она уточнила, что для предприятий, расположенных вблизи новой трассы, запланировано строительство подъездных дорог и парковки для большегрузов.

Напомним, что Московский скоростной диаметр — это бессветофорная трасса, которая пройдет через весь город и свяжет воедино федеральные магистрали М-11 и М-12. Для москвичей и жителей Подмосковья она должна стать скоростной сквозной дорогой для быстрого передвижения по мегаполису, а для транзитного транспорта МСД будет платной. Основой для ее сооружения являются уже действующие Юго-Восточная и Северо-Восточная хорды. Трасса, о деталях которой рассказал Бочкарев, связывает с ТТК и прилегающими улицами именно северный участок МСД.