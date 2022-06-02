Роскомнадзор заблокировал сайт финской телерадиокомпании Yle

Доступ к сайту ограничен по требованию Генпрокуратуры на основании ст. 15.3 Закона об информации. Главный редактор новостных программ Yle заявил, что решение не было неожиданным

Фото: Jumana El-Heloueh / Reuters

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской телерадиокомпании Yle, следует из данных реестра регулятора. Причина блокировки — ст. 15.3 закона об информации, согласно которой ограничивается доступ к ресурсам с призывами к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности, а также недостоверной общественно значимой информацией под видом достоверных сообщений, если она создает угрозу для жизни и здоровья граждан или общественной безопасности.

По закону, доступ к такой информации блокируется по требованию генпрокурора или его заместителей. Причиной для внесения Yle в реестр стало требование Генпрокуратуры от 27 мая.

При попытке зайти на сайт телерадиокомпании вместо нужной страницы открывается предупреждение провайдера об ограничении доступа.

Как поясняет «Роскомсвобода», доступ ограничивается к сайтам со всеми доменами и поддоменами. По утверждению общественной организации, Yle заблокировали из-за опубликованного расследования журналистки Суви Туртиайнен об изнасилованиях мирных жителей в Киевской области Украины. Главный редактор новостных программ Yle Йоуко Йокинен сказал, что такого решения «ждали всю весну», пишет РБК Петербург.

С начала года к концу апреля Роскомнадзор заблокировал более 135 тыс. материалов, содержащих запрещенную информацию, почти половину из них — из-за жалоб пользователей.

После начала российской военной операции на Украине ведомство потребовало, чтобы СМИ при освещении конфликта опирались на данные официальных российских источников. Президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях российских вооруженных сил.

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Сайты многих СМИ с начала спецоперции на Украине оказались заблокированы, в их числе и иностранные ресурсы, например литовская и латвийская версии издания Delfi и телеканал Euronews.