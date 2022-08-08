В ДНР сообщили о трех погибших и 11 пострадавших при обстреле Донецка

При обстреле Донецка украинскими военными погибли человека, еще 11 были ранены, сообщили в пресс-службе представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации.

«Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — РБК) на 23:30 7 августа 2022 года составляет 17 человек (трое погибли, 14 ранены)», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным СЦКК, также были повреждены жилые дома в Киевском, Куйбышевском, Петровском и Кировском районах.

4 августа в ДНР сообщали о пяти погибших и шести раненых при обстреле центра Донецка.

В конце июля управление Верховного комиссара ООН по правам человека предоставило отчет о количестве погибших мирных жителей за пять месяцев российской военной операции на Украине. По данным организации, за это время погибли 5237 человек, среди них 348 детей.

ООН зафиксировала больше всего жертв среди гражданского населения в Донецкой и Луганской областях. На подконтрольной властям Украины территории погибли 2848 человек и 2820 пострадали. На территории под контролем вооруженных сил России, ДНР и ЛНР погиб 241 человек, ранены — 940.

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В управлении Верховного комиссара ООН отметили, что фактические цифры потерь среди мирных жителей значительно выше, так как управление не может получить информацию из мест, где шли интенсивные боевые действия. Это касается Мариуполя, Изюма, Лисичанска, Попасной и Северодонецка.