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В ДНР сообщили о гибели пяти человек при обстреле Донецка

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В результате обстрела центра Донецка утром 4 августа погибли пять человек, шестеро получили ранения, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации. Штаб территориальной обороны ДНР ранее сообщал о двух погибших и пятерых раненых.

Как сообщает корреспондент «РИА Новости», украинские войска впервые с 2014 года обстреляли район театра оперы и балета, а также гостиницу «Донбасс Палас» в самом центре Донецка.

Из-за обстрела так и не началась церемония прощания с полковником Ольгой Качурой, которая командовала артиллерийским реактивным дивизионом Народной милиции Донецкой народной республики.

Прощание с Качурой в Донецке сорвал обстрел ВСУ
Политика
Ольга Качура

Все участники мероприятия были эвакуированы, саму церемонию перенесли, о новом месте прощания информация не поступала.

Качура погибла 29 июля. Указом главы ДНР Дениса Пушилина 3 августа ей было присвоено звание Героя республики, а на следующий день президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Качуре посмертно звания Героя России.

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По данным из открытых источников, Качура служила в 3-й отдельной мотострелковой бригаде «Беркут». Она командовала дивизионом РСЗО БМ-21 «Град» в Горловке. В конце 2021 года суд на Украине приговорил Качуру к 12 годам лишения свободы за «участие в террористической группе или организации».

Теги
Донецк обстрел ДНР погибшие
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